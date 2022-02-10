Умер основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман

Основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман скончался на 79-м году жизни, сообщил нынешний руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев порталу РИА Новости.

Причины смерти заслуженного тренера СССР не уточняются.



Рудман — заслуженный мастер спорта СССР по самбо, заслуженный тренер России и СССР по борьбе дзюдо и самбо, один из самых первых чемпионов мира по самбо, шестикратный чемпион СССР по самбо, двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по дзюдо.

Рудман был первым вице-президентом Международной любительской федерации самбо (FIAS) в ранге Почетного президента этой организации.



Кандидат педагогических наук Давид Рудман был автором множества книг и статей по технике и истории самбо.

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