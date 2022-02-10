Американский боец Стерлинг отреагировал на допинг-историю с участием Валиевой

Американский боец смешанных единборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе прокомментировал в своём «твиттере» новость о том, что российские фигуристы, выигравшие командные соревнования на Олимпийских играх в Пекине в понедельник, до сих пор не получили свои золотые медали, а тест 15-летней олимпийской звезды Камилы Валиевой дал положительный результат на запрещённый препарат в микродозе.

«Вау… потрясающая новость… Не могу поверить, что это когда-нибудь произойдёт!», — написал Стерлинг.

Напомним, ранее 9 февраля допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.



В четверг, 10 февраля, Валиева приняла участие в тренировке.