Льюис: я запускал свои трансляции с последнего боя Нганну, но их постоянно блокировали

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал о том, что пытался выходить в эфир во время титульного боя между Фрэнсисом Нганну и Сирилем Ганом, но все трансляции были заблокированы из-за нарушения авторских прав.

«Я пытался транслировать этот бой, но трансляции постоянно закрывали», — сказал Льюис на пресс-конференции.

Льюис встретится с австралийским бойцом Тай Туиваса на турнире UFC 271, который состоится в Хьюстоне (США) 13 февраля 2022 года. В своём последнем поединке на турнире UFC Fight Night 199 нокаутировал своего соотечественника Криса Дакаса. Бой завершился уже в первом раунде. Всего на счету Деррика Льюиса в смешанных единоборствах 26 побед и восемь поражений, а ещё один его бой признан несостоявшимся.