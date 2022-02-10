Логан Пол подал в суд на Флойда Мейвезера за то, что тот не заплатил ему за их бой

Джейк Пол, брат 26-летнего блогера Логана Пола, рассказал, что его брат подал в суд на Флойда Мейвейзера.

«Он действительно не заплатил Логану. Есть иск, который был подан на прошлой неделе или две недели назад. Они пытаются давить на него как юридически, так и закулисно, но для Флойда Мейвезера позорно не иметь достаточно денег, чтобы заплатить моему брату», — приводит слова Пола BJPenn.

Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.



Гарантированный гонорар Мейвезера составил $ 10 млн, помимо этого, он получил 50% от продаж платных трансляций поединка. Что касается Пола, то его гарантированный гонорар должен был составить $ 250 тыс. и 10% от продаж платных трансляций.