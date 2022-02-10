Хирн: я хотел бы увидеть бой Канело с Дмитрием Биволом, это потенциально следующий шаг

Боксёрский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу возможного боя между Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом.
«Я думаю, что потенциально это следующий шаг. Я бы хотел увидеть его бой с Дмитрием Биволом.
Он может драться с Биволом, а затем (в случае победы) с победителем боя между Джо Смитом и Артуром Бетербиевым, чтобы стать неоспоримым чемпионом в полутяжелом весе. Я бы хотел, чтобы он стал двукратным неоспоримым чемпионом мира. Но чтобы это произошло, у него и у Эдди Рейносо, тренера и менеджера Альвареса, должна появиться мотивация. Очевидно, они примут решение на следующей неделе», — приводит слова Хирна BoxingScene.
Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу в поединке с Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
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