Порье назвал фаворита в бою Оливейры и Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье высказался по поводу титульного боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гэтжи.

«У Оливейры больше способов победить. Джастин может только нокаутировать его. Что касается Чарльза, то он может как нокаутировать, так и задушить его, а если ему не удастся сделать ни то, ни другое, то он скорее всего победит решением. Я не утверждаю, что Гэтжи обязательно проиграет. Чарльз пропускает много ударов. В последних двух боях он бывал в нокдаунах, а Гэтжи — это тот парень, который обычно доводит дело до конца. Так что если он сможет его потрясти, то Чарльз рискует не восстановиться. Это интересный бой, но я вижу фаворитом Оливейру», — сказал Порье на YouTube-канале InsideFighting.