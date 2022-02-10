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«Он не просто дерётся, а выступает». Конор восторженно высказался об Адесанье

«Он не просто дерётся, а выступает». Конор восторженно высказался об Адесанье
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался по поводу предстоящего титульного боя между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером, который состоится на UFC 271 13 февраля.

«Не могу дождаться возвращения Иззи Стайла в октагон в эти выходные! Один из самых настоящих бойцов и исполнителей высокого уровня, которые есть в нашем ростере! Он не просто дерётся, а выступает!», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.

В марте 2021 года Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, проиграв Яну Блаховичу. После этого поединка Исраэль вернулся в свою весовую категорию.

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