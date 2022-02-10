Рэпер Shokk — о завершении карьеры Хабиба: он просто сбежал с поля боя

Российский исполнитель Дмитрий Бамберг, более известный под псевдонимом Shokk, вновь высказался по поводу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, ранее он заявлял, что Хабиб не является лучшим бойцом и сегодня даже не попал бы в топ-10.

«Ладно, я преувеличил. В топ-10 он бы удержался, но не удержал бы свой «нолик» надолго. И ему это понятно, поэтому он вовремя ушёл. Считаю, что бойцы — тем более легенды, как Мохаммед Али и Майк Тайсон — должны проходить на своём бойцовском пути и победы, и поражения. Они шли до конца, они прошли полностью путь воина. А Хабиб, такое впечатление, просто сбежал с поля боя: «У меня ни царапины. Я сейчас убегу и буду рассказывать, что меня даже никто не задел».



Это моё мнение, это моя точка зрения. И когда натыкаюсь где-то на его высказывание, где он говорит: «Наш бой с Конором был самым шумным и великим событием за всё время единоборств» — естественно, я на это реагирую: «М-да…» Нет, ты — конечно, топ-спортсмен. Никто не оспаривает его достижений. Но я считаю, что это в первую очередь достижения его отца, потому что Абдулманап Нурмагомедов — это действительно великий тренер. Никто и никогда это под вопрос не ставил. Но все высказывания Хабиба сегодня — это немножко High fly, как говорят американцы. Ты не действующий боец, чтобы до сих пор вести себя, будто ты завтра выйдешь и сможешь всех победить. Все понимают, что это не так. Сегодня Конор и Хабиб — уже не того полёта птицы, что были раньше», — приводит слова рэпера Sport24.