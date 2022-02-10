Макс Топор вызвал на кулачный поединок своего тренера, который избил его в раздевалке
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Боец смешанных единоборств Макс Щербаков по прозвищу Топор вызвал своего бывшего тренера Альберта Кармазяна на бой на голых кулаках.
Напомним, между Щербаковым и Кармазяном возникла перепалка в раздевалке, которая переросла в драку. В результате потасовки Щербаков получил перелом носа и сотрясение мозга.
«Ну что, друзья, я могу сказать? Хайпожор Альберт льёт грязь везде и повсюду, где только можно! Я пытался решить этот вопрос цивилизованно, но его крайняя выходка на нашем совместном интервью стала последней каплей. Ну что, тренеришка, давай проверим, насколько ты воин, и выйдем с тобой на голых кулаках. Там исподтишка меня точно ударить не получится!» — сказал Топор в видеообращении, распространившемся в Сети.
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