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«Я член клуба «Моржи — Воронцово». Волков показал, как сидит почти голым на снегу

«Я член клуба «Моржи — Воронцово». Волков показал, как сидит почти голым на снегу
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33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» новую серию фотографий. На фото Волков сидит на снегу.

«Никогда не поздно полюбить зиму!

Холодная вода очень хорошо вписалась в мой тренировочный процесс, как метод восстановления после нагрузок.

Никогда не понимал такой «экстремальный» способ испытать себя, но полгода назад начал практиковать метод Вима Хофа, а также параллельно изучать научные статьи про пользу закаливания.

И вот я уже член клуба «Моржи — Воронцово», — написал Волков.

Напомним, 19 марта Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом.

Последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.

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