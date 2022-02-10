«Я член клуба «Моржи — Воронцово». Волков показал, как сидит почти голым на снегу

33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Александр Волков опубликовал в своём «инстаграме» новую серию фотографий. На фото Волков сидит на снегу.
«Никогда не поздно полюбить зиму!
Холодная вода очень хорошо вписалась в мой тренировочный процесс, как метод восстановления после нагрузок.
Никогда не понимал такой «экстремальный» способ испытать себя, но полгода назад начал практиковать метод Вима Хофа, а также параллельно изучать научные статьи про пользу закаливания.
И вот я уже член клуба «Моржи — Воронцово», — написал Волков.
Напомним, 19 марта Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом.
Последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Мартином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.
- 10 февраля 2022
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
-
14:48
-
13:42
-
12:38
-
11:49
-
10:41
-
09:33
-
08:02
-
05:21
-
03:48
- 9 февраля 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:05
-
20:59
-
19:56
-
18:42
-
17:48
-
16:59
-
15:52
-
14:53
-
13:51
-
12:54
-
11:55
-
10:44
-
09:24
-
01:04
-
00:49
-
00:03
- 8 февраля 2022
-
23:36
-
23:22
-
22:19
-
22:05