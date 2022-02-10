«Амстердам!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав архивное фото с братом Фёдором.
«Амстердам!» — подписал фотографию Емельяненко.
Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, в последнем поединке Александр уступил представителю Бразилии Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Александр и Фёдор не общаются уже много лет.
- 10 февраля 2022
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
-
14:48
-
13:42
-
12:38
-
11:49
-
10:41
-
09:33
-
08:02
-
05:21
-
03:48
- 9 февраля 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:05
-
20:59
-
19:56
-
18:42
-
17:48
-
16:59
-
15:52
-
14:53
-
13:51
-
12:54
-
11:55
-
10:44
-
09:24
-
01:04
-
00:49
-
00:03
- 8 февраля 2022
-
23:36
-
23:22
-
22:19
-
22:05