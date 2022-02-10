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«Амстердам!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором

«Амстердам!» Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав архивное фото с братом Фёдором.

«Амстердам!» — подписал фотографию Емельяненко.

Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, в последнем поединке Александр уступил представителю Бразилии Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Фёдор последний бой провёл на турнире Bellator 269, где встречался с представителем США Тимоти Джонсоном. Емельяненко праздновал победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Александр и Фёдор не общаются уже много лет.

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