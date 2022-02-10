Усман высказался о возможном поединке с Чимаевым

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о перспективе поединка со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Нужно преодолеть определённые этапы, чтобы попасть сюда. Пока Чимаев отлично справляется с соперниками, которых ему предоставляют, как только он доедет сюда, мы обсудим бой. Я чемпион, лучший в мире боец вне зависимости от веса, и я король замка. Все хотят кусочек меня, так что это нормально. Мне всё нравится.



Были времена, когда я только начинал карьеру. Тогда я не мог получить нужные бои – было трудно заставить следующего парня выйти против меня. Сейчас, когда я на вершине, мне уже не нужно этого делать. Теперь эти парни должны сначала добраться до меня, а затем бросить мне вызов. Когда они придут, я буду ждать их здесь», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.