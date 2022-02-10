Чемпионка мира по ММА Кармаева: я спаррингую с парнями

Российская спортсменка Анастасия Кармаева, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по ММА в Абу-Даби в категории до 61,2 килограмма, призналась, что проводит спарринги с парнями.



«На самом деле, девушек в любительском ММА сейчас довольно много. Не знаю, как у профессионалов. Там, наверное, гораздо меньше. Я спаррингую с парнями, но это не из-за того, что девушек не хватает. У нас в Сургуте многие девушки занимаются единоборствами, просто с парнями из ММА спарринговать лучше. Потому что ты никогда не получишь такого уровня мастерства от девочек, которые занимаются любительски. Ты растёшь, если тренируешься с лучшими.



Если смотреть на мировую арену, девушки в ММА развиваются достаточно давно, именно поэтому там сейчас такой уровень. Бразильянки могут нам дать такой отпор, потому что у них женские ММА развивались дольше. У них это уже на пике популярности, нас же это ждёт только лишь в обозримом будущем. К тому же сейчас темп задает поп-ММА, это неоспоримо. Хоть там и много сомнительных с точки зрения морали моментов, но интерес к ММА они определённо поднимают. Думаю, женские ММА будут только процветать, появится очень много бойцов. Я уверена, это будет связано не только лишь с признанием женских ММА Министерством спорта, но и с тем, что сейчас девушки-бойцы привлекают много внимания в социальных сетях», — приводит слова Кармаевой Metaratings.