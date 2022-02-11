Усман согласится на бой с Адесаньей за $ 100 млн

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о перспективе поединка с чемпионом организации в среднем весе Исраэлем Адесаньей.



«Я уже говорил, что до тех пор, пока Исраэль Адесанья является чемпионом, я не заинтересован в переходе в средний вес. Если Дана Уайт сядет с нами и предложит нам поделить $ 100 млн, то нам с Адесаньей придётся обсудить это и сказать друг другу: «Эй, давай заработаем эти деньги», — приводит слова Усмана BJPenn.



В середине января 2022 года Уайт сообщил, что следующим соперником Усмана станет британский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс. Позднее Уайт высказался об идее организовать поединок Усмана с Яном Блаховичем. Всего на счету Камару 21 поединок в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел одно поражение.



Адесанья в следующем поединке встретится с Робертом Уиттакером. Бой состоится 12 февраля 2022 года. Первый бой между Адесаньей и Уиттакером состоялся в октябре 2019 года — тогда Исраэль одержал победу нокаутом во втором раунде.



В марте 2021 году Адесанья провёл титульный бой в полутяжёлом весе, но проиграл Яну Блаховичу. После этого он вернулся в свою весовую категорию.

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