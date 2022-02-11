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Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 272

Стал известен следующий соперник Умара Нурмагомедова. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 272
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов свой следующий бой проведёт с американцем Брайаном Келлехером, сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере».

По данным источника, бой пройдёт в рамках турнира UFC 272, который пройдёт 5 марта.

Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.

Свой последний бой Умар провёл 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.
На счету Келлехера 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.

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