Исраэль Адесанья решительно защитил Джо Рогана на пресс-конференции UFC 271: к чёрту шум

Новозеландский боец и кикбоксер нигерийского происхождения, чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья, который в ночь с 12 на 13 февраля будет защищать свой титул в матче-реванше против австралийца Роберта Уиттакера на UFC 271, выступил на пресс-конференции перед турниром и активно встал на защиту американского комика и известного спортивного комментатора Джо Рогана.



«Во-первых, позвольте мне ответить, подождите, я чёрный, я могу ответить. В этой игре много змей. Я в этой бойцовской игре с 2008 года, и Джо Роган — один из самых приятных, крутых, скромных ублюдков, с которыми я имел удовольствие работать. Поймите это. К чёрту шум. Продолжай заниматься собой, Джо», — передал слова Адесаньи MMA Fighting.

Джо Роган впервые вернётся на трибуну UFC 271 в ночь с 12 на 13 февраля после того, как он оказался в центре скандала из-за вирусного видео в его подкасте, в котором он ранее неоднократно использовал расовые оскорбления. В ответ на критику видео Роган принес пространные извинения, назвав свою ошибку «самым постыдным и позорным поступком», который ему пришлось совершить за всю свою карьеру.

Нападки на Рогана начались в ответ на ряд заявлений гостей его подкаста, которых обвинили в распространении «опасной дезинформации» относительно пандемии COVID-19.

Музыканты Нил Янг и Джони Митчелл в знак протеста удалили свои каталоги с платформы Spotify, которая в 2020 году заключила контракт с Роганом на сумму более $ 100 миллионов, после того, как компания отказалась полностью удалить подкаст Рогана.

На защиту Рогана встал целый ряд политиков и знаменитостей, включая бывшего президента Дональда Трампа, который сказал, что комик-ветеран не должен был извиняться.

В четверг, 10 февраля, президента UFC Дану Уайта попросили разобраться в ситуации. Но прежде чем он успел ответить, его прервал Адесанья, который встал на защиту Рогана.

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