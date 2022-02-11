Девушка провела весь бой с 240-килограммовым мужчиной, проиграв решением судей

В промоушене Epic Fighting Championship состоялся бой, в ходе которого встречались Григорий Чистяков и Александра Степакова. Отметим, что вес Чистякова составляет 529 фунтов (почти 240 кг). Степакова старалась держать дистанцию в ходе всего боя, продлившегося три раунда, нанося прицельные удары по оппоненту, но победу решением судей всё же праздновал Григорий.

Фотографию можно посмотреть на странице промоушена Epic Fighting Championship в «Инстаграме».

«Всё нормально, аплодисментов мне не нужно. Если судьи так посчитали, значит, им виднее», — сказала Степакова после боя.



Чистяков и ранее проводил бой с девушкой. В декабре 2020 года он встречался с Дариной Маздюк и проиграл ей нокаутом в первом раунде.