Бой Кёртиса Блэйдса и Криса Докоса может возглавить турнир UFC

Поединок американских бойцов Кёртиса Блэйдса и Криса Докоса может стать главным событием турнира UFC в Коламбусе, который состоится в ночь на 26 марта. Об этом сообщает издание BJ Penn. На этом же турнире должен сразиться российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе. Ожидается, что его соперником станет представитель Израиля Илир Латифи.



Блэйдс в последнем бою одолел 33-летнего представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка Поединок состоялся в сентябре прошлого года и завершился победой Кёртиса единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.



Что касается Докоса, то он в последний раз встречался с соотечественником Дерриком Льюисом и проиграл ему нокаутом в первом раунде.

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