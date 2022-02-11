«Перчаток не было — наносили удары ладонями». Олейник рассказал, как тренировался в 90-е

Российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», вспомнив, как тренировался в 1996 году.



«1996. Фото после тренировки. Как я говорил: ковра и матов, ринга в зале не было, был только пол из паркета. Потолки 8 метров. Зимой зачастую перед тренировкой была минусовая температура. При этом мы делали стандартную разминку, с кувырками и т.д., отрабатывали технику, боролись. Одежда спортивная соответствовала нашей одежде на фото, старые спортивки, старая футболка. Из всего оборудования в зале было две груши, набитых старым песком (по ощущениям — залиты цементом).



Перчаток у нас не было, поэтому при спаррингах наносили удары ладонями, но прилично. Поэтому, когда кто-то говорит, что он очень хочет, но у него не получается тренироваться из-за оборудования зала или отсутствия оборудования/формы, я их немного не понимаю. Ведь есть главное — желание и цель, мечта. Мечтайте, стремитесь, достигайте», — написал Олейник.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».