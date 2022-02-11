«Перчаток не было — наносили удары ладонями». Олейник рассказал, как тренировался в 90-е

Российский боец Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе UFC, разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», вспомнив, как тренировался в 1996 году.
«1996. Фото после тренировки. Как я говорил: ковра и матов, ринга в зале не было, был только пол из паркета. Потолки 8 метров. Зимой зачастую перед тренировкой была минусовая температура. При этом мы делали стандартную разминку, с кувырками и т.д., отрабатывали технику, боролись. Одежда спортивная соответствовала нашей одежде на фото, старые спортивки, старая футболка. Из всего оборудования в зале было две груши, набитых старым песком (по ощущениям — залиты цементом).
Перчаток у нас не было, поэтому при спаррингах наносили удары ладонями, но прилично. Поэтому, когда кто-то говорит, что он очень хочет, но у него не получается тренироваться из-за оборудования зала или отсутствия оборудования/формы, я их немного не понимаю. Ведь есть главное — желание и цель, мечта. Мечтайте, стремитесь, достигайте», — написал Олейник.
Фото можно посмотреть на странице Алексея Олейника в «Инстаграме».
- 11 февраля 2022
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37
-
04:09
-
00:58
- 10 февраля 2022
-
23:42
-
22:50
-
21:49
-
20:42
-
19:38
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
-
14:48
-
13:42
-
12:38
-
11:49
-
10:41
-
09:33
-
08:02
-
05:21
-
03:48
- 9 февраля 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:05
-
20:59
-
19:56
-
18:42
-
17:48
-
16:59
-
15:52
-
14:53