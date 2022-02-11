Соннен обозначил позицию в отношении Нганну, недовольного своим контрактом с UFC

Бывший боец UFC Чейл Соннен высказался о недовольстве чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну своим контрактом с промоушеном. Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс.
«Дана Уайт начала давать парням дополнительные денежные бонусы, которые выходят за рамки того, что прописано в контрактах. Когда он начал это делать, его следовало поместить на обложку журнала TIME, он должен был быть номинирован на различные награды. Но многие СМИ попытались обойти это стороной и выставляли это каким-то уничижительным.
Нганну собирается заработать миллион долларов, дополнительные деньги, плюс 600 000 долларов, о которых уже говорилось, плюс средства от Reebok. Он хочет получить всё это за бой, промоутером которого не являлся. Но это подарок от очень щедрого парня — Даны Уайта. Илон Маск никогда чего-то похожего не сделает, Билл Гейтс этого не сделает и никогда не делал, то же самое можно сказать в отношении Тима Кука и Стива Джобса», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.
- 11 февраля 2022
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37
-
04:09
-
00:58
- 10 февраля 2022
-
23:42
-
22:50
-
21:49
-
20:42
-
19:38
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
-
14:48
-
13:42
-
12:38
-
11:49
-
10:41
-
09:33
-
08:02
-
05:21
-
03:48
- 9 февраля 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:05
-
20:59
-
19:56
-
18:42
-
17:48
-
16:59