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«Это то, чем я занимаюсь, а я миллиардер». Макгрегор поделился советом, как стать успешнее

«Это то, чем я занимаюсь, а я миллиардер». Макгрегор поделился советом, как стать успешнее
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост в своём «инстаграме», дав совет всем, кто желает стать успешнее.

«Рассчитайте свою ценность по тому, сколько раз вы смеётесь и улыбаетесь в течение дня. Затем предпринимайте шаги, чтобы в вашей жизни стало больше удачи, смеха и улыбок! Смех, веселье, счастье! Найдите это внутри себя. Ищите это в других. Смейтесь, улыбайтесь и будьте богаты! Это то, чем я сам занимаюсь, а я миллиардер», — написал Макгрегор.

Фото можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Ранее Макгрегор высказался по поводу предстоящего титульного боя между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером, который состоится на UFC 271 13 февраля.

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