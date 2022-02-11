Джейк Пол назвал гонорар, который в UFC должны заплатить Адесанье за бой с Уиттакером

YouTube-блогер Джейк Пол выразил мнение, что действующий чемпион UFC в среднем весе, новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья должен заработать за бой-реванш с австралийцем Робертом Уиттакером по крайней мере $ 7 млн.



«Поздравляю моего приятеля Исраэля Адесанью и с нетерпением жду этих выходных. Этот парень должен получать как минимум $ 7 млн за этот бой, ведь в конце концов он чемпион, которого знают во всём мире», — написал Джейк на своей официальной странице в «Твиттере».



Бой Адесаньи и Уиттакера состоится в ночь на 13 февраля мск на турнире UFC 271.

Ранее Адесанья активно встал на защиту американского комика и известного спортивного комментатора Джо Рогана.