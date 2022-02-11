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А. Емельяненко высказался о бое с Дациком

А. Емельяненко высказался о бое с Дациком
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что тот факт, что он временно остался без менеджера Азамата Бостанова, никак не повлиял на его дела, и шанс, что его поединок с соотечественником Вячеславом Дациком состоится в ближайшее время, сохраняется.

«Никак ничего не повлияло. Есть организации, которым интересен этот бой. Сейчас всё на стадии переговоров», — сказал Емельяненко в интервью на канале «Ушатайка: Спорт-экспресс» в YouTube.

Напомним, в январе сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы заключил Бостанова под стражу сроком на два месяца. Его подозревают в изнасиловании и избиении.

Ранее Емельяненко высказался о предстоящем поединке с ветераном смешанных единоборств, 51-летним Джеффом Монсоном.

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