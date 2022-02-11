Соперник Максима Гришина по UFC 271 провалил взвешивание и потеряет 40 процентов гонорара

Американский боец UFC Уилльям Найт провалил взвешивание перед турниром UFC 271, сообщает MMAFighting. Соперником Найта должен стать российский боец Максим Гришин.



По итогам взвешивания Найт показал 98,88 кг. Бой должен был пройти в полутяжёлой весовой категории, лимитом которой является 93 кг. Таким образом, Найт потеряет 40 процентов своего гонорара, а бой пройдёт в тяжёлой весовой категории.



Гришин в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей. Всего на счету Максима Гришина 42 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и девять раз потерпел поражение. Ещё два боя завершились вничью.



Напомним, главным поединком турнира станет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.