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Результаты взвешивания UFC 271: Адесанья и Уиттакер показали равный вес

Результаты взвешивания UFC 271: Адесанья и Уиттакер показали равный вес
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В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота Центр» пройдёт турнир UFC 271, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой участники главного события показали одинаковый вес.

Один из боёв турнира был отменён — участник предварительного карда Алекс Перез не смог уложиться в лимит весовой категории. Его соперник отказался проводить бой.

UFC 271. Результаты взвешивания

Основной кард

Исраэль Адесанья (83,46 кг) — Роберт Уиттакер (83,46 кг)
Деррик Льюис (120,66 кг) — Тай Туиваса (120,2 кг)
Дерек Брансон (84,14 кг) — Джаред Каннонье (83,91 кг)
Кайлер Филлипс (61,69 кг) — Марсело Рохо (61,69 кг)
Бобби Грин (70,53 кг) — Насрат Хакпараст (70,76 кг).

Предварительный кард

Андрей Орловский (111,58 кг) — Джаред Вандераа (120,2 кг)
Роксанн Модаффери (57,15 кг) — Кейси О'Нилл (56,93 кг)
Алекс Перез (58,06 кг)* — Мэтт Шнелл (57,15 кг)
Максим Гришин (93,44 кг) — Уилльям Найт (98,88 кг).

Ранний предварительный кард

Ронни Лоуренс (61,69 кг) — Мана Мартинез (61,69 кг)
Александр Хернандез (70,76 кг) — Ренато Мойкано (70,76 кг)
Фабио Черант (93,44 кг) — Карлос Улберг (92,53 кг)
Эй Джей Добсон (83,91 кг) — Джейкоб Малкун (84,37 кг)
Дуглас Сильва де Андраде (61,69 кг) — Сергей Морозов (61,23 кг)
Блуд Даймонд (77,11 кг) — Джеремая Уэллс (77,34 кг).

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