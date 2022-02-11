Дана Уайт высказался о дальнейшей судьбе Фрэнсиса Нганну в UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался о судьбе чемпионского титула Фрэнсиса Нганну. По словам Уайта, он пока не знает, как сложится ситуация на фоне травмы Нганну и проблем с подписанием нового контракта с бойцом.



«Мы ужинали с Фрэнсисом Нганну перед тем, как он вернулся в Камерун, он приедет через несколько недель, и мы снова встретимся. Я пока не знаю, что будет дальше относительно судьбы титула и возможности введения временного пояса. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Даны Уайта MMAFighting.



Ранее Нганну делал заявление, что больше не будет драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как в UFC ему платят слишком мало.



Напомним, Нганну на турнире UFC 270 одержал победу над Сирилем Ганом и защитил титул чемпиона лиги.