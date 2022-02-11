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Малыхин получил повышенный бонус от президента One Championship за победу над Грищенко

Малыхин получил повышенный бонус от президента One Championship за победу над Грищенко
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, личным решением главы One FC Чатри Ситйодтонга получил двойной бонус в размере $ 100 тыс. за победу над белорусским спортсменом Кириллом Грищенко. Бой Малыхина и Грищенко прошёл на турнире One Championship: Bad Blood. На кону поединка стоял титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

Бой завершился уже во втором раунде — Малыхин нокаутировал своего оппонента.

Для Малыхина этот поединок стал 10-м в карьере в профессиональных смешанных единоборствах. На счету Анатолия 10 побед, все они досрочные. Кирилл Грищенко проводил шестой бой в карьере и потерпел первое поражение.

Чемпионом лиги в тяжёлом весе является канадец Арджан Бхуллар, однако он не выходил в клетку с 15 мая 2021 года — в тот день он нокаутировал Брэндона Веру и завоевал чемпионский пояс.

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