Бой Физиева и дос Аньоса перенесён из-за визовых проблем у киргизского бойца

Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом, который должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, был перенесён, сообщает MMAFighting. Ожидается, что этот бой пройдёт на турнире UFC 272 5 марта 2022 года. Причиной переноса боя стали проблемы с получением визы киргизским бойцом. Этот поединок должен был возглавить кард турнира UFC Вегас 48.
Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37
-
04:09
-
00:58
- 10 февраля 2022
-
23:42
-
22:50
-
21:49
-
20:42
-
19:38
-
18:47
-
17:51
-
16:37
-
15:05
-
14:48
-
13:42
-
12:38
-
11:49
-
10:41