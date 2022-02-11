Бой Физиева и дос Аньоса перенесён из-за визовых проблем у киргизского бойца

Поединок киргизского бойца UFC Рафаэля Физиева с бразильским бойцом Рафаэлем дос Аньосом, который должен был состояться 19 февраля в Лас-Вегасе, был перенесён, сообщает MMAFighting. Ожидается, что этот бой пройдёт на турнире UFC 272 5 марта 2022 года. Причиной переноса боя стали проблемы с получением визы киргизским бойцом. Этот поединок должен был возглавить кард турнира UFC Вегас 48.



Напомним, последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.



Дос Аньос свой последний бой провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей. Всего на счету Рафаэля дос Аньоса 43 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 13 поражений.

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