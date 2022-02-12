Чимаев рассказал о спаррингах с Ярославом Амосовым

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился впечатлениями от спаррингов с украинцем Ярославом Амосовым.



«Парень очень хорош в своей стихии, борьба у него очень хорошая, техника есть. Я учусь у него, а он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда была на высочайшем уровне. В основном в СССР были хорошие тренеры и бойцы. Поэтому хорошая схватка у нас получается, учимся друг у друга.



В стойке тоже парень хорош, но его стихия — борьба. Особо в стойке мы не работали. Один раунд сделали и больше не работали. В основном пытаемся бороться, потому что оба борцы. Когда два хороших борца встречаются, есть чему учиться друг у друга. У меня свои борцовские фишки, у него свои. У каждого борца своя техника. Пару раз он проходит мне, пару раз я ему прохожу. В следующий раз он защищается, я защищаюсь. Учусь против него защищаться, а он учится против меня защищаться.



Когда попадётся такой соперник, как Ярослав, я буду знать, как работать. Если Ярославу попадётся такой соперник, как я, он тоже будет знать, что делать. В этом плане хорошо работать друг с другом», — приводит слова Чимаева «Спорт-экспресс».