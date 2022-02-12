Рикки Хаттон и Марко Антонио Баррера рассматривают возможность выставочного боя

Британский боксёр, бывший чемпион в двух дивизионах Рикки Хаттон ведёт переговоры о встрече с мексиканским чемпионом в трёх весовых дивизионах Марко Антонио Баррерой в выставочном поединке в этом году, передаёт BoxingScene.

Если бой состоится, 43-летний Хаттон (45 побед,3 поражения) впервые выйдет на ринг после своего ухода из спорта в 2012 году, когда он был остановлен украинцем Вячеславом Сенченко.

Ранее Хаттон уже высказывал идею участия в выставочных боях против таких бойцов, как Оскар де ла Хойя или Мигель Котто.

Баррера (67 побед, 7 поражений) провёл последний профессиональный поединок в 2011 году, победив Хосе Ариаса техническим нокаутом во втором раунде. В прошлом году он провёл выставочные бои с Даниэлем Понсе де Леоном и Хесусом Сото Карассом.

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