Джейк Пол высказался о скандальной ситауции с Роганом, поддев президента UFC Уайта

Известный YouTube-блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался об отстранении известного спортивного комментатора Джо Рогана от работы на турнире UFC 271.



«Итак, ESPN и Disney отстраняют Джо Рогана от работы на турнире UFC, но при этом ничего не имеют против Даны Уайта, которая называет репортёров придурками, говорит, что женщина-боец выглядит как мужчина в платье и на каблуках», — написал Пол в своём «твиттере».



Ранее Роган попал в расистский скандал. Обвинения в адрес Джо стали звучать после того, как некоторые знаменитости обратили внимание на то, что в ранних выпусках своего подкаста комментатор использовал слово “nigger”.

UFC 271 состоится в ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне, штат Техас. В главном событии Исраэль Адесанья будет защищать свой титул чемпиона в среднем весе против Роберта Уиттакера.