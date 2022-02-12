Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол высказался о скандальной ситауции с Роганом, поддев президента UFC Уайта

Джейк Пол высказался о скандальной ситауции с Роганом, поддев президента UFC Уайта
Комментарии

Известный YouTube-блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался об отстранении известного спортивного комментатора Джо Рогана от работы на турнире UFC 271.

«Итак, ESPN и Disney отстраняют Джо Рогана от работы на турнире UFC, но при этом ничего не имеют против Даны Уайта, которая называет репортёров придурками, говорит, что женщина-боец выглядит как мужчина в платье и на каблуках», — написал Пол в своём «твиттере».

Ранее Роган попал в расистский скандал. Обвинения в адрес Джо стали звучать после того, как некоторые знаменитости обратили внимание на то, что в ранних выпусках своего подкаста комментатор использовал слово “nigger”.

UFC 271 состоится в ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне, штат Техас. В главном событии Исраэль Адесанья будет защищать свой титул чемпиона в среднем весе против Роберта Уиттакера.

Новость по теме
Американский комментатор Джо Роган не будет работать на UFC 271
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022