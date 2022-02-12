«Эта мода пройдёт, а бокс будет вечным». Евгений Тищенко — о популярности фрик-боёв

Олимпийский чемпион 2016 года, обладатель титула по версии WBC International в первом тяжёлом весе Евгений Тищенко поделился мнением о популярности фрик-шоу.
«Я не знаю, почему фрик-шоу пользуются таким успехом сейчас. Видимо, это какая-то кратковременная мода, которая пройдёт, а бокс будет вечным, как неустаревающая классика. Я смотрел недавно фильм про Мохаммеда Али и заметил, как бокс был популярен в то время. Думаю, он никуда не денется и в будущем и отвоюет утерянные позиции. Наверное, нужно немного его преобразить, убрать лишние версии, временных чемпионов и чемпионов в отпуске, и всё вернётся на прежний уровень», – приводит слова Тищенко Metaratings.
В следующем поединке Тищенко сразится за титул чемпиона мира по версии WBA Regular, которым владеет новоиспечённый боксёр промоутерской компании RCC Boxing Promotions Рияд Мерхи.
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