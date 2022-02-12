Полный кард турнира UFC 271 с титульным боем Адесанья — Уиттакер

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 271, главным событием которого станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.



Основной кард:

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер

Деррик Льюис — Тай Туиваса

Дерек Брансон — Джаред Каннонье

Кайлер Филлипс — Марсело Рохо

Бобби Грин — Насрат Хакпараст.



Предварительный кард:



Андрей Орловский — Джаред Вандераа

Роксанн Модаффери — Кейси О'Нилл

Алекс Перез — Мэтт Шнелл

Максим Гришин — Уилльям Найт.



Ранний предварительный кард:



Ронни Лоурен — Мана Мартинез

Александр Хернандез — Ренато Мойкано

Фабио Черант — Карлос Улберг

Эй Джей Добсон — Джейкоб Малкун

Дуглас Сильва де Андраде — Сергей Морозов

Блуд Даймонд — Джеремая Уэллс.