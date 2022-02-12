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Полный кард турнира UFC 271 с титульным боем Адесанья — Уиттакер

Полный кард турнира UFC 271 с титульным боем Адесанья — Уиттакер
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В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 271, главным событием которого станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер
Деррик Льюис — Тай Туиваса
Дерек Брансон — Джаред Каннонье
Кайлер Филлипс — Марсело Рохо
Бобби Грин — Насрат Хакпараст.

Предварительный кард:

Андрей Орловский — Джаред Вандераа
Роксанн Модаффери — Кейси О'Нилл
Алекс Перез — Мэтт Шнелл
Максим Гришин — Уилльям Найт.

Ранний предварительный кард:

Ронни Лоурен — Мана Мартинез
Александр Хернандез — Ренато Мойкано
Фабио Черант — Карлос Улберг
Эй Джей Добсон — Джейкоб Малкун
Дуглас Сильва де Андраде — Сергей Морозов
Блуд Даймонд — Джеремая Уэллс.

Такого в UFC не было ни до, ни после. Адесанья получил титул и поклонился в ноги родителям Такого в UFC не было ни до, ни после. Адесанья получил титул и поклонился в ноги родителям
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