Полный кард турнира UFC 271 с титульным боем Адесанья — Уиттакер

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 271, главным событием которого станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер
Деррик Льюис — Тай Туиваса
Дерек Брансон — Джаред Каннонье
Кайлер Филлипс — Марсело Рохо
Бобби Грин — Насрат Хакпараст.
Предварительный кард:
Андрей Орловский — Джаред Вандераа
Роксанн Модаффери — Кейси О'Нилл
Алекс Перез — Мэтт Шнелл
Максим Гришин — Уилльям Найт.
Ранний предварительный кард:
Ронни Лоурен — Мана Мартинез
Александр Хернандез — Ренато Мойкано
Фабио Черант — Карлос Улберг
Эй Джей Добсон — Джейкоб Малкун
Дуглас Сильва де Андраде — Сергей Морозов
Блуд Даймонд — Джеремая Уэллс.
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