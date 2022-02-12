«Есть все основания подозревать Яна». Стерлинг — о скандале с допинг-пробой Валиевой

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, вновь затронул скандальную ситуацию с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, чья допинг-проба показала положительный результат. По мнению Стерлинга, запрещённые препараты принимал и его будущий соперник, россиянин Пётр Ян.



«Продолжаю следить в образовательных целях за этим случаем с молодой спортсменкой. Этот препарат используется при лечении стенокардии и других проблем, связанных с сердцем.



Девушке всего 15 лет. Подтолкнули ли её к этому тренеры или нет, это уже другая тема. Я просто хочу подчеркнуть, что у меня есть все основания подозревать Яна в мошенничестве. Если вы считаете это оскорблением всей России, то это на вашей совести. Потому что я такого не говорил», — написал Стерлинг в своём «твиттере».



Напомним, допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

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