Костя Цзю назвал максимальный вес, который поднимал в жиме лёжа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о работе со штангой. По словам Константина, его рекорд в жиме лёжа составляет 125 кг.
«По-моему, рекорд просто с грифом у меня был около двухсот раз. Какой был максимум? Я немного поднимал. 125 килограммов, по-моему. С сотней килограммов у меня, по-моему, рекорд был 10 по 10.
Я много работал над мышечной выносливостью. Первый этап подготовки, где-то за 3-4 месяца до боя, представляет собой большую работу с грузом. Минимум по 10 тонн в день я отрабатывал. Это было 15 с лишним лет назад. Я даже не помню, когда последний раз подходил к жиму лёжа, много-много лет назад. Сейчас раз 30 точно смогу сделать гриф, очень давно не делал», — сказал Цзю в интервью на канале Кирилла Сарычева в YouTube.
- 12 февраля 2022
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37
-
04:09
-
00:58
- 10 февраля 2022
-
23:42
-
22:50