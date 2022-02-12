Костя Цзю назвал максимальный вес, который поднимал в жиме лёжа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о работе со штангой. По словам Константина, его рекорд в жиме лёжа составляет 125 кг.

«По-моему, рекорд просто с грифом у меня был около двухсот раз. Какой был максимум? Я немного поднимал. 125 килограммов, по-моему. С сотней килограммов у меня, по-моему, рекорд был 10 по 10.

Я много работал над мышечной выносливостью. Первый этап подготовки, где-то за 3-4 месяца до боя, представляет собой большую работу с грузом. Минимум по 10 тонн в день я отрабатывал. Это было 15 с лишним лет назад. Я даже не помню, когда последний раз подходил к жиму лёжа, много-много лет назад. Сейчас раз 30 точно смогу сделать гриф, очень давно не делал», — сказал Цзю в интервью на канале Кирилла Сарычева в YouTube.