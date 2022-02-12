Экс-претендент на титул UFC Борг проведёт поединок с бывшим бойцом Bellator в лиге Хабиба

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Рэй Борг сразится с бывшим бойцом Bellator Рики Бандехасом на турнире Eagle FC 46, который пройдёт в Майами 11 марта. Об этом сообщает MMA Junkie, ссылаясь на владельца промоушена Eagle FC Хабиба Нурмагомедова.
Борг дебютировал в Eagle FC в конце января, когда единогласным решением судей одолел Коди Гибсона. Их поединок проходил на турнире Eagle FC 44, который впервые проводился на территории США (в Майами, штат Флорида). В главном бою спортивного мероприятия встречались россиянин Сергей Харитонов и представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Харитонов одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.
Ранее стало известно, что соревнования собрали более 500 000 просмотров, трансляция при этом была бесплатной.
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