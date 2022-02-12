Морозов рассказал, за счёт чего Рахмонов мог бы победить Чимаева

Боец легчайшего веса из Казахстана Сергей Морозов поделился мыслями о возможном поединке с участием своего соотечественника Шавката Рахмонова с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Морозова, Рахманов имел бы шансы на победу, если бы бой дошёл до поздних раундов.



«Сложно сказать. Они оба борются хорошо. У обоих хорошая ударка. Просто я Шавката знаю неплохо. С 2013 года вместе выступали, и в профессионалах, и в любителях. Насчёт Хамзата, по поводу функционалки, насчёт его готовности к поздним раундам сказать не могу, как он себя проявит. А в плане борьбы, ударки — оба на хорошем уровне, оба с характером, бескомпромиссные, неуступчивые. Оба побеждают только досрочно. Думаю, если поединок дойдёт до поздних раундов, то у Шавката все шансы на победу», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.