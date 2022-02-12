Морозов рассказал, за счёт чего Рахмонов мог бы победить Чимаева

Боец легчайшего веса из Казахстана Сергей Морозов поделился мыслями о возможном поединке с участием своего соотечественника Шавката Рахмонова с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. По мнению Морозова, Рахманов имел бы шансы на победу, если бы бой дошёл до поздних раундов.
«Сложно сказать. Они оба борются хорошо. У обоих хорошая ударка. Просто я Шавката знаю неплохо. С 2013 года вместе выступали, и в профессионалах, и в любителях. Насчёт Хамзата, по поводу функционалки, насчёт его готовности к поздним раундам сказать не могу, как он себя проявит. А в плане борьбы, ударки — оба на хорошем уровне, оба с характером, бескомпромиссные, неуступчивые. Оба побеждают только досрочно. Думаю, если поединок дойдёт до поздних раундов, то у Шавката все шансы на победу», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
- 12 февраля 2022
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55
-
10:07
-
09:42
-
05:37