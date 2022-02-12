Ян и Чимаев обратились к Малыхину после его победы на ONE Championship
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, разместил новый пост в своём «инстаграме» после победы над белорусским спортсменом Кириллом Грищенко на турнире One Championship: Bad Blood. На кону поединка стоял титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе.
Малыхин опубликовал смайл в виде короны.
В комментариях к посту Анатолия свои поздравления ему отправили российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян, известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и киргизский боец UFC Рафаэль Физиев.
«Поздравляю, танк», — написал Ян.
Мои поздравления, брат», — говорится в сообщении Хамзата.
«Сладкиииий, просто лучший», — поздравил Малыхина Физиев.
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