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Ян и Чимаев обратились к Малыхину после его победы на ONE Championship

Ян и Чимаев обратились к Малыхину после его победы на ONE Championship
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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, разместил новый пост в своём «инстаграме» после победы над белорусским спортсменом Кириллом Грищенко на турнире One Championship: Bad Blood. На кону поединка стоял титул временного чемпиона промоушена в тяжёлом весе.

Малыхин опубликовал смайл в виде короны.

В комментариях к посту Анатолия свои поздравления ему отправили российский боец UFC, временный чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян, известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев и киргизский боец UFC Рафаэль Физиев.

«Поздравляю, танк», — написал Ян.

Мои поздравления, брат», — говорится в сообщении Хамзата.

«Сладкиииий, просто лучший», — поздравил Малыхина Физиев.

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