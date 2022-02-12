Фьюри: я бы подрался с Усиком и Джошуа в одну ночь

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри высказался о ситуации вокруг возможного боя с Александром Усиком.
«Если Джошуа больше не хочет драться с Усиком, то почему он не ушёл в сторону, отдав Диллиану Уайту $ 5 млн? Почему он не стал драться со мной за титул WBC? Он постоянно хочет получить больше денег, и вот к какому результату это приводит. Он хотел, чтобы я прибрался после него, и при этом хорошо заработать. Но я слишком умный для подобного. Я не собираюсь убирать за ним.
Пусть все займутся своим делом. Я бы мог драться с Усиком семь раз в неделю на его заднем дворе. Я бы подрался с Усиком и Джошуа в одну ночь. Я кого-то избегаю? Но я провёл три боя с Уайлдером. Вы реально считаете, что меня может заставить беспокоиться какой-то средневес и бодибилдер?» — приводит слова Фьюри BoxingNews24.
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