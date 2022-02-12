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Александр Емельяненко дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Александр Емельяненко дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.

«Мне всегда нравился стиль Уиттакера, он отлично ведёт бой первым номером, хорошо чувствует дистанцию. Станем свидетелями прекрасного поединка двух техничных бойцов. Что у Адесаньи, что у Уиттакера есть свои плюсы и свои минусы, трудно отдать предпочтение одному из них.

Конечно, результат их прошлой встречи никак не влияет, прошло уже больше двух лет с того момента, и сейчас Уиттакер набрал. Мне кажется, бойцы не будут стесняться друг друга и устроят шоу. Каждый обладает классной ударной техникой и сильнейшим ударом, поэтому до решения поединок дойти не должен», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».

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