Александр Емельяненко дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.



«Мне всегда нравился стиль Уиттакера, он отлично ведёт бой первым номером, хорошо чувствует дистанцию. Станем свидетелями прекрасного поединка двух техничных бойцов. Что у Адесаньи, что у Уиттакера есть свои плюсы и свои минусы, трудно отдать предпочтение одному из них.



Конечно, результат их прошлой встречи никак не влияет, прошло уже больше двух лет с того момента, и сейчас Уиттакер набрал. Мне кажется, бойцы не будут стесняться друг друга и устроят шоу. Каждый обладает классной ударной техникой и сильнейшим ударом, поэтому до решения поединок дойти не должен», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».