Александр Емельяненко дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.
«Мне всегда нравился стиль Уиттакера, он отлично ведёт бой первым номером, хорошо чувствует дистанцию. Станем свидетелями прекрасного поединка двух техничных бойцов. Что у Адесаньи, что у Уиттакера есть свои плюсы и свои минусы, трудно отдать предпочтение одному из них.
Конечно, результат их прошлой встречи никак не влияет, прошло уже больше двух лет с того момента, и сейчас Уиттакер набрал. Мне кажется, бойцы не будут стесняться друг друга и устроят шоу. Каждый обладает классной ударной техникой и сильнейшим ударом, поэтому до решения поединок дойти не должен», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсёПроСпорт».
- 12 февраля 2022
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55