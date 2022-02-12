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Фьюри: если Джошуа проиграет Усику, это будет последний гвоздь в крышку гроба его карьеры

Фьюри: если Джошуа проиграет Усику, это будет последний гвоздь в крышку гроба его карьеры
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о реванше Энтони Джошуа и Александра Усика.

«Общественность требует, чтобы украинец Усик, не говорящий по-английски, из другой страны, дрался со мной, или они хотят самого большого британского противостояния в истории со времён Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно?

Я бы сказал, что Фьюри против Джошуа — лучший бой для болельщиков. Не думаю, что на самом деле Джошуа хочет драться с Усиком при данных обстоятельствах.

Думаю, он либо откажется от своей позиции, либо решит подраться с ним, и, думаю, Джошуа снова потерпит поражение и тогда его карьера закончится. Он прошёл большой путь, но сейчас находится в самом низу кучи, и в эти дни он просто танцует под чужую дудку.

Вот что происходит, когда ты теряешь благосклонность людей и свою силу, теряешь пояса. Думаю, он уязвим в настоящий момент. Если он снова подерётся с Усиком, это будет последний гвоздь в крышку гроба его карьеры», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.

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