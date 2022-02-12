Фьюри: если Джошуа проиграет Усику, это будет последний гвоздь в крышку гроба его карьеры

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри поделился мнением о реванше Энтони Джошуа и Александра Усика.
«Общественность требует, чтобы украинец Усик, не говорящий по-английски, из другой страны, дрался со мной, или они хотят самого большого британского противостояния в истории со времён Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно?
Я бы сказал, что Фьюри против Джошуа — лучший бой для болельщиков. Не думаю, что на самом деле Джошуа хочет драться с Усиком при данных обстоятельствах.
Думаю, он либо откажется от своей позиции, либо решит подраться с ним, и, думаю, Джошуа снова потерпит поражение и тогда его карьера закончится. Он прошёл большой путь, но сейчас находится в самом низу кучи, и в эти дни он просто танцует под чужую дудку.
Вот что происходит, когда ты теряешь благосклонность людей и свою силу, теряешь пояса. Думаю, он уязвим в настоящий момент. Если он снова подерётся с Усиком, это будет последний гвоздь в крышку гроба его карьеры», — приводит слова Фьюри BoxingNews24.
- 12 февраля 2022
-
21:03
-
20:01
-
18:48
-
17:46
-
16:48
-
16:36
-
15:59
-
15:00
-
14:08
-
13:17
-
12:58
-
12:11
-
11:44
-
11:11
-
10:24
-
09:28
-
06:12
-
04:45
-
00:44
- 11 февраля 2022
-
23:14
-
22:57
-
21:39
-
20:05
-
19:33
-
18:25
-
17:55
-
16:16
-
15:31
-
15:06
-
14:21
-
13:37
-
13:00
-
12:17
-
11:23
-
10:55