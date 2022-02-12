Соперник Умара Нурмагомедова попросил Макгрегора побыть его угловым на UFC 272

Американский боец смешанных единоборств Брайан Келлехер, выступающий в полулёгком весе в UFC, обратился к экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Келлехер попросил Конора побыть его угловым в поединке с Умаром Нурмагомедовым, который состоится на турнире UFC 272 5 марта 2022 года.



«Конор, не мог бы ты побыть моим угловым в моём следующем поединке на UFC 272 против кузена Хабиба Умара?» — написал Келлехер в своём «твиттере».



Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.



Свой последний бой Умар провёл 20 января, победив представителя Казахстана Сергея Морозова.



На счету Келлехера 24 победы и 12 поражений в смешанных единоборствах.

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