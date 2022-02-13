Промоутер Камбососа обвинил Эдди Хирна во лжи

Промоутер абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа Лу Дибелла высказался о переговорах с Эдди Хирном о поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Дэвином Хэйни.



«Я сделал предложение Хирну более месяца назад. С интервалом в один час я сделал предложение и DAZN, и Эдди. В DAZN мне сказали, что Хирн отклонит предложение. Эдди ответил мне 28 января чем-то очень оскорбительным. Но я не буду говорить о деталях наших обсуждений, потому что не верю в переговоры в прессе. И я не собираюсь вступать в перепалку с кем-то, кто просто нагло лжёт.



Я сделал очень честное предложение Хирну, но он ответил чем-то нелепым. Мы пошли дальше. Эдди говорит, что никогда не получал от нас каких-то предложений, в то время как люди, с которыми он работает в DAZN, на сто процентов знают, что он никогда не говорит правду. Если бы я не увидел это заявление в письменном виде, то я бы держал рот на замке. Но он везде об этом треплется, и мне этого достаточно. Я устал от этой ерунды. Можете это процитировать», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.



Напомним, последний бой Камбосос провёл в конце ноября 2021 года с Теофимо Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.

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