Казахстанский боец Морозов удушающим приёмом уступил бразильцу на турнире UFC 271

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира UFC 271 легчайшей весовой категории между 32-летним казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым и 36-летним представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.

Поединок завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде. Бой был остановлен рефери после того, как казахстанский боец «уснул».

Таким образом, Морозов потерпел второе поражение в карьере на UFC, в своём дебютном бою он уступил россиянину Умару Нурмагомедову, а затем единогласным решением победил Халида Таха на турнире в июле 2021 года. Для опытного бразильца этот бой стал 10-м на UFC – он одержал в них шесть побед.

Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.