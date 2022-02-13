Орловский победил Вандеру на турнире UFC 271

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 271 между экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе, 43-летним Андреем Орловским из Беларуси и 29-летним американцем Джаредом Вандерой.



Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей.



Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.



Основной кард:



Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер

Деррик Льюис — Тай Туиваса

Дерек Брансон — Джаред Каннонье

Кайлер Филлипс — Марсело Рохо

Бобби Грин — Насрат Хакпараст.

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