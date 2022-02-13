Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский победил Вандеру на турнире UFC 271

Орловский победил Вандеру на турнире UFC 271
Комментарии

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 271 между экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе, 43-летним Андреем Орловским из Беларуси и 29-летним американцем Джаредом Вандерой.

Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей.

Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.

Основной кард:

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер
Деррик Льюис — Тай Туиваса
Дерек Брансон — Джаред Каннонье
Кайлер Филлипс — Марсело Рохо
Бобби Грин — Насрат Хакпараст.

Новость по теме
Александр Емельяненко дал прогноз на бой Адесанья — Уиттакер

Оперативно о главных событиях с октагонов мира в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022