Орловский вышел на второе место по количеству побед в UFC

После сегодняшней победы над американцем Джаредом Вандерой белорусский боец Андрей Орловский занял второе место по количеству побед в UFC. У него 22 победы.

«Андрей Орловский победил в UFC 271 и вышел на второе место по количеству побед в истории UFC!» — сообщил в своём «твиттере» репортёр MMAJunkie Майк Бон.

Сегодня в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC 271 между экс-чемпионом лиги в тяжёлом весе, 43-летним Андреем Орловским из Беларуси и 29-летним американцем Джаредом Вандерой. Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей. Это стало 22 победой Орловского.



Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. В соглавном поединке сойдутся Деррик Льюис и Тай Туйваса.