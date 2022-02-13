Тай Туваса отправил в нокаут Деррика Льюиса в соглавном бою на турнире UFC 271

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 271 состоялся соглавный бой между американцем Дерриком Льюисом и представителем Австралии Таем Тувасой.



Поединок завершился победой австралийца — во втором раунде он нокаутировал своего соперника.



Напомним, главным событием турнира UFC 271 станет титульный бой-реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером.



В рамках предварительного карда турнира в том числе состоялся бой между 43-летним Андреем Орловским из Беларуси и 29-летним американцем Джаредом Вандерой. Поединок завершился победой белорусского бойца раздельным решением судей. Это стало 22 победой Орловского.



По количеству побед белорус вышел на второе место в истории UFC.

Новость по теме Орловский вышел на второе место по количеству побед в UFC

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