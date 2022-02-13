Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 271

Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 271
Комментарии

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы в размере $ 50 000 по итогам турнира UFC Вегас 271, который состоялся в ночь с 12 на 13 февраля. Этой информацией поделился президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции.

Лучшим боем вечера признан поединок, в котором сошлись представитель Бразилии Дуглас Силва де Андраде и Сергей Морозов из Казахстана (бой завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде).

Бонусы за лучшее выступление были вручены Джареду Каннониру (победил Дерека Брансона техническим нокаутом во втором раунде) и Таю Туйвасе (праздновал победу нокаутом в бою с Дерриком Льюисом).

Напомним, в главном бою спортивного шоу сразились чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исраэля единогласным решением судей.

Казахстанец потерял сознание, но не сдался. Морозов обидно отдал почти выигранный бой Казахстанец потерял сознание, но не сдался. Морозов обидно отдал почти выигранный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022