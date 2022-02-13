Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC 271

Стали известны имена бойцов, получивших денежные бонусы в размере $ 50 000 по итогам турнира UFC Вегас 271, который состоялся в ночь с 12 на 13 февраля. Этой информацией поделился президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции.
Лучшим боем вечера признан поединок, в котором сошлись представитель Бразилии Дуглас Силва де Андраде и Сергей Морозов из Казахстана (бой завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде).
Бонусы за лучшее выступление были вручены Джареду Каннониру (победил Дерека Брансона техническим нокаутом во втором раунде) и Таю Туйвасе (праздновал победу нокаутом в бою с Дерриком Льюисом).
Напомним, в главном бою спортивного шоу сразились чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исраэля единогласным решением судей.
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