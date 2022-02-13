Результаты всех боёв турнира UFC 271 с титульным поединком Адесанья — Уиттакер

В ночь с 12 на 13 февраля мск в Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 271. В главном бою спортивного шоу встречались чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Победу единогласным решением судей одержал Исраэль.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв карда турнира.

Тай Туйваса победил Деррика Льюиса нокаутом во втором раунде.

Джаред Каннонье победил Дерека Брансона техническим нокаутом во втором раунде.

Ренато Мойкано победил Александра Хернандеза удушающим приёмом.



Бобби Грин победил Насрата Хакпараста единогласным решением судей.



Андрей Орловский победил Джареда Вандераа раздельным решением судей.



Кейси О'Нилл победила Роксанн Модаффери раздельным решением судей.



Кайлер Филлипс победил Марсело Рохо за счёт болевого приёма на руку.



Карлос Улберг победил Фабио Черанта единогласным решением судей.



Ронни Лоуренс победил Ману Мартинеса единогласным решением судей.

Джейкоб Малкун победил Эй Джея Добсона единогласным решением судей.



Дуглас Силва де Андраде победил Сергея Морозова удушающим приёмом во втором раунде.



Джеремая Уэллс победил Блуда Даймонда удушающим приёмом.



Максим Гришин победил Уилльяма Найта единогласным решением судей.