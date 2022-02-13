«Иди биться и не смей спарринговать». Майкл Чендлер прокомментировал победу Адесаньи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о главном поединке турнира UFC 271, в котором сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Адесанья одержал победу единогласным решением судей.



«Поверьте мне, мне нравится Адесанья. Но мы скатились к тому, что доминирующему чемпиону нужно всего-навсего стоять, выбрасывать несколько ударов за раунд, и нет никаких шансов, что он проиграет, если только его не подловят. Исраэль, иди биться и не смей спарринговать», — написал Чендлер на своей официальной странице в «Твиттере».



Напомним, в соглавном поединке встречались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туйваса. Противостояние завершилось победой бойца из Австралии — во втором раунде он нокаутировал своего соперника.