«Иди биться и не смей спарринговать». Майкл Чендлер прокомментировал победу Адесаньи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о главном поединке турнира UFC 271, в котором сошлись чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. Адесанья одержал победу единогласным решением судей.
«Поверьте мне, мне нравится Адесанья. Но мы скатились к тому, что доминирующему чемпиону нужно всего-навсего стоять, выбрасывать несколько ударов за раунд, и нет никаких шансов, что он проиграет, если только его не подловят. Исраэль, иди биться и не смей спарринговать», — написал Чендлер на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, в соглавном поединке встречались представитель США Деррик Льюис и австралиец Тай Туйваса. Противостояние завершилось победой бойца из Австралии — во втором раунде он нокаутировал своего соперника.
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